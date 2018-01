Seleção Sub-23 embarca amanhã para o Chile Depois de dois dias de folga, para curtir o réveillon, os jogadores da seleção brasileira Sub-23 se reapresentam na manhã desta sexta-feira, quando embarcam para o Chile. A partir da próxima quarta-feira começa a disputa do Pré-Olímpico, na cidade chilena de Concepcion, que dará duas vagas para os Jogos de Atenas. Entre os dias 26 e 30, o técnico Ricardo Gomes pôde contar com o grupo completo de 20 jogadores para os treinos na Granja Comary, em Teresópolis. Nesse período, ele praticamente definiu o time para a estréia do Brasil no Pré-Olímpico, na próxima quarta-feira, contra a Venezuela - na primeira fase, há jogos também com Uruguai, Paraguai e Chile. Os titulares devem ser Gomes; Maicon, Edu Dracena, Rodolfo e Maxwell; Paulo Almeida, Elano e Diego; Daniel Carvalho, Robinho e Dagoberto. O outro grupo do Pré-Olímpico tem as seleções de Argentina, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam diretamente para o quadrangular final, enquanto quem ficou em segundo e terceiro lugar irá disputar uma repescagem. Depois, as quatro equipes que sobrarem lutarão pelas duas vagas olímpicas.