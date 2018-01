Seleção Sub-23 enfrenta Egito amanhã A seleção brasileira Sub-23 faz nesta segunda-feira, às 12h30 (horário de Brasília), seu terceiro jogo no Torneio Internacional do Catar, enfrentando o Egito. O SBT mostra a partida ao vivo. O Brasil lidera o grupo B, com quatro pontos em duas partidas, e se vencer a equipe africana estará muito perto da classificação para as semifinais. Os egípcios jogaram apenas uma partida, empatando com a China. O técnico Ricardo Gomes deu um treino leve pela manhã na véspera da partida. Os jogadores treinaram no campo do Arabi Sports Club e fizeram musculação na academia localizada no centro de treinamento do time. À tarde, os atletas passearam pela cidade de Doha e fizeram compras num shopping. Ricardo Gomes gostou da atuação da equipe na vitória por 2 a 0 sobre a República Checa. A única novidade na escalação será a entrada do lateral-esquerdo Fabinho no lugar de Michel, que foi expulso e cumprirá suspensão. Brasil vai jogar com Rubinho; Maicon, Luisão, Júlio Santos e Fabinho; Fernando, Júlio Baptista, Marcinho e Léo Lima; Kaká e Robert.