Seleção Sub-23 faz treino no México A seleção brasileira Sub-23 já está na capital mexicana para a disputa da Copa Ouro e vai realizar no final da tarde desta terça-feira, no Club América, o primeiro treinamento visando a partida contra o México, no estádio Azteca, dia 13, às 14 horas (horário de Brasília), pelo Grupo A da competição. Os jogadores aproveitaram a manhã para descansar, depois de terem feito um pouso forçado em Acapulco, devido às chuvas fortes que caíram na hora da chegada da delegação.