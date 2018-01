Seleção Sub-23 já está no Chile A seleção brasileira Sub-23 já está no Chile, onde disputará o Pré-Olímpico a partir de quarta-feira. A equipe desembarcou no final da tarde na capital Santiago e foi recebida com festa, com direito até a grupo folclórico. Depois, o grupo seguiu para a cidade de Concepción, que fica a 430km de Santiago. A saída do vôo em São Paulo atrasou cerca de 90 minutos, por conta de um problema no pneu da aeronave. Isso possibilitou que o atacante Dagoberto, do Atlético-PR, pudesse viajar junto com a delegação, já que ele perdeu o avião em Curitiba.