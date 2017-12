Seleção Sub-23 muda 2 contra o Santos A Seleção Brasileira Sub-23 faz amanhã, às 21 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro, o último amistoso antes do Pré-Olímpico, que será realizado no Chile, de 7 a 25 de janeiro. Uma oportunidade para o técnico Ricardo Gomes fazer mais algumas observações em seu time, e uma partida especial para Robinho, Paulo Almeida e Alex. Os três jogadores enfrentarão o seu atual time. Apesar disso, não darão moleza ao adversário. "Eu já avisei o Narciso e o André Luís que não quero nem saber e vou pedalar em cima deles", provoca o atacante Robinho. "É uma emoção muito grande enfrentar a minha equipe. Espero fazer um gol no time, que me fez chegar à Seleção Brasileira. Vou pedalar em cima do Narciso porque eu quero que ele fique bem e se prepare para o jogo contra o Fluminense (domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro)." Robinho espera fazer desse o jogo que lhe garanta uma vaga na Seleção que vai ao Chile para o Pré-Olímpico. "Quero jogar ainda melhor do que joguei contra o Corinthians (sábado). O meu objetivo é chegar ao Pré-Olímpico", disse Robinho. "Para mim não muda nada, é apenas mais um jogo", contou o zagueiro Alex, mais sério que o companheiro Robinho. "Será um bom teste, assim como foi contra o Corinthians. Mas vale tudo, vou dar o máximo para conseguir um lugar na Seleção Pré-Olímpica." Dos santistas, só o volante Paulo Almeida não começará como titular. Mesmo assim, leva muito a sério esse jogo. "Eu acho que a torcida do Santos vai ficar umn pouco brava com a gente, porque enfrentaremos o nosso time, mas será mais um jogo importante para a nossa preparação", contou o volante. O técnico Ricardo Gomes fará duas alterações em relação ao time que venceu o Corinthians, 2 a 0. Sacou o volante Paulo Almeida e o meia Marcinho e escalou os volantes Eduardo Costa e Thiago Motta. "Ainda não está confirmado, mas eu quero observar esses dois jogadores. Foram os únicos que eu ainda não observei", explicou o treinador da Seleção Brasileira. "Já estava prevista essa mudança. Os amistosos servem para que eu faça observações. A disputa, a concorrência são muito grandes, ninguémm quer ficar fora." Thiago Motta acha que chegou o momento de se firmar no grupo. "São milhares de jogadores querendo um lugar aqui. Agora é trabalhar o máximo para agradar o Ricardo", disse o volante do Barcelona. Para alguns jogadores, como o lateral-esquerdo Maxwell, a partida de amanhã representa muito mais que um jogo de preparação para o Pré-Olímpico. "Minha preocupação é aparecer para o pessoal da Seleção, mas quero também que o povo brasileiro me conheça melhor", afirmou Maxweel. O lateral, de 22 anos, atua no Ajax, da Holanda, desde julho de 2001. Ricardo Gomes acredita que o jogo de amanhã será mais difícil que o de sábado, contra o Corinthians. "Até porque o Santos jogará em casa. Isso motiva mais o grupo. Contra o Corinthians, foi em São José do Rio Preto, que não era a casa deles", disse o treinador.