Seleção Sub-23 não deve ter força total Diego e Robinho são favoritos, mas não podem ser apontados como nomes certos na lista de convocados que o técnico da seleção Sub-23, Ricardo Gomes, vai anunciar na tarde desta terça-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A idéia inicial era a de levar os dois jogadores santistas para a disputa da Copa Ouro, entre 12 e 27 de julho, nos Estados Unidos e México. Os planos do treinador, porém, podem ter sofrido alguma alteração depois de rodadas de negociação com seu colega do Santos, Emerson Leão. Há uma expectativa grande também pela inclusão de Kaká, do São Paulo, na relação. E ainda de alguns jogadores do Cruzeiro. Afinal, Ricardo Gomes conversou nos últimos dias com o técnico da equipe mineira, Vanderlei Luxemburgo, sobre a cessão de alguns atletas para o torneio. "Minha pré-lista tem seis atletas do Santos e seis do Cruzeiro. É evidente que não vou chamar tanta gente de um mesmo clube", afirmou Ricardo Gomes. Apenas 18 atletas vão participar da Copa Ouro - um evento não-oficial e que, por isso, poderia até provocar reclamações à Fifa de clubes com excesso de jogadores convocados. Na semana passada, Ricardo Gomes chamou dois atletas que atuam no exterior para a competição: o volante Thiago Motta, do Barcelona, e o atacante Éwerthon, do Borussia Dortmund. "Não há a necessidade agora de formar a seleção que considero ideal. Para o Pré-Olímpico (em janeiro, no Chile), aí sim isso será fundamental", disse Ricardo Gomes, numa pista de que pelo menos um dos três maiores nomes da atual geração Sub-23 - Diego, Robinho e Kaká - poderia ficar fora da lista. A seleção Sub-23, após a Copa Ouro, deve realizar pelo menos cinco amistosos até o torneio classificatório para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.