Seleção Sub-23 terá Diego, Robinho e Kaká O técnico Ricardo Gomes anunciou na tarde desta terça-feira, no Rio de Janeiro, a relação dos 16 jogadores convocados para a seleção brasileira Sub-23, que vai disputar a Copa Ouro - entre 12 e 27 de julho, nos Estados Unidos e México. A lista traz os nomes dos três atletas mais consagrados da geração - Diego e Robinho, do Santos, e Kaká, do São Paulo. O Santos, aliás, foi o time que mais cedeu jogadores: quatro. Além de Diego e Robinho, foram convocados o zagueiro Alex e o volante Paulo Almeida. Na semana passada, Ricardo Gomes já havia chamado dois atletas que atuam no exterior - Éwerthon (Borussia) e Thiago Motta (Barcelona) -, o que totaliza 18 convocados. Veja a lista de todos convocados: Goleiros - Alexandre Negri (Ponte Preta) e Gomes (Cruzeiro) Laterais - Adriano (Coritiba), Coelho (Corinthians) e Maicon (Cruzeiro) Zagueiros - Alex (Santos), André Bahia (Flamengo) e Luisão (Cruzeiro) Volantes - Paulo Almeida (Santos), Julio Baptista (São Paulo) e Thiago Motta (Barcelona) Meias - Diego (Santos), Kaká (São Paulo) e Carlos Alberto (Fluminense) Atacantes - Éwerthon (Borussia Dortmund), Nádson (Vitória), Nilmar (Inter) e Robinho (Santos)