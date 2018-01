Seleção Sub-23 vai jogar de amarelo O Brasil levou a melhor na primeira disputa com a Colômbia, adversária deste domingo pela respecagem do Pré-Olímpico do Chile. A seleção brasileira vai poder usar a tradicional camiseta amarela, enquanto os colombianos terão que se contentar com o uniforme número 2, de cor azul. As duas equipes entram em campo às 18 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo. Caso vença a Colômbia e se classifique para o quadrangular final do Pré-Olímpico, o Brasil volta a jogar na quarta-feira, contra a Argentina. Por solicitação da TV chilena, os jogos da próxima fase devem mudar de horário. Assim, a seleção jogaria à meia-noite, no horário brasileiro.