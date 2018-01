Seleção Sub-23 viaja para Viña del Mar Depois de empatar contra o Chile por 1 a 1, a seleção brasileira Sub-23 viaja nesta sexta-feira às 21h45 (horário de Brasília) para Viña del Mar, onde vai enfrentar o terceiro colocado do grupo B, em Valparaíso, domingo, pelas repescagem do Pré-Olímpico. Para garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, o time do técnico Ricardo Gomes vai precisar vencer. Antes, porém, os jogadores almoçam por volta das 14 horas e às 17 horas fazem relaxamento na piscina próxima a concentração do grupo, em Concepción.