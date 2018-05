Seleção sul-africana inaugurará estádio Soccer City em março

O Soccer City, o estádio estrela da Copa do Mundo da África do Sul de 2010, será inaugurado oficialmente em 3 de março, com uma partida entre a seleção da África do Sul e outra equipe africana ainda a ser definida.

"Será uma das seleções africanas classificadas para disputar o Mundial", disse Sibongile Mazibuko, diretora do Mundial de 2010 para a cidade de Johanesburgo, que não precisou qual será a equipe escolhida: Camarões, Costa do Marfim, Argélia, Nigéria ou Gana.

O estádio será terminado definitivamente no final de dezembro ou início de janeiro e, segundo Mazibuko, já está programada uma série de atividades para testar as instalações antes da inauguração oficial.

Situado no bairro de Soweto, o Soccer City é o orgulho do Mundial de 2010 e receberá mais jogos durante o torneio, entre eles o inaugural, entre África do Sul e México, e a final, que será disputada em 11 de julho.

O Soccer City tem capacidade para 94,5 mil espectadores, o que faz do estádio um dos maiores do planeta, mas, por imposição da Fifa, não será permitido o acesso demais de 87 mil durante o torneio.

Estádio da Cidade do Cabo será inaugurado em janeiro