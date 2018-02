Seleção suspende amistoso no Bahrein O amistoso que a Seleção Brasileira iria disputar no dia 1º de abril no Bahrein foi cancelado nesta segunda-feira, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade não explica os motivos, mas a decisão está relacionada à possibilidade cada vez clara de guerra no Oriente Médio. No comunicado oficial divulgado na página da CBF na internet, o presidente Ricardo Teixeira informa que uma nova data será definida. O dirigente confirmou a realização do amistoso contra Portugal, marcado para o dia 29 de março, na cidade do Porto.