Seleção tem chance de dar o troco no Chile A seleção brasileira tem grande chance, no domingo, de dar o troco no Chile, responsável pela maior derrota do atual campeão mundial em Eliminatórias. Há pouco menos de quatro anos, em agosto de 2000, no último confronto entre ambos em Santiago, nas Eliminatórias para a Copa da Ásia, os chilenos venceram por 3 a 0, deram olé e empurraram o então técnico do Brasil, Vanderlei Luxemburgo, rumo à demissão. O jogo foi inesquecível para chilenos e brasileiros. Após o confronto no Nacional de Santiago, os torcedores foram às ruas para comemorar, fizeram grande festa. Iván Zamorano e Marcelo Salas tiveram atuação destacada e saíram bastante aplaudidos de campo. Do outro lado, Vanderlei Luxemburgo viu sua vida na seleção começar a se complicar. O vexame no Chile e a fraca campanha nas Eliminatórias obrigaram o Brasil e Luxemburgo a conseguirem grande resultado na Olimpíada de Sydney, que ocorreria no mês seguinte. A seleção, porém, voltou a fracassar e Luxemburgo não resistiu: acabou demitido. A situação agora é bem diferente e a seleção de Carlos Alberto Parreira vai a campo com amplo favoritismo, embora o treinador use discurso conservador. O Chile vive péssima fase. Não terá Marcelo Salas, machucado, e não conta mais com Iván Zamorano, que se despediu da equipe nacional. O time quase não tem jogadores de respeito, embora faça campanha razoável nas Eliminatórias. Foi a 10 pontos, em 6 jogos, após a vitória de terça-feira sobre a Venezuela por 1 a 0. A decadência vem desde as Eliminatórias passadas, em que, apesar de ter passado fácil em sua casa pelo Brasil, teve péssimo desempenho. O último confronto entre Brasil e Chile ocorreu em outubro de 2001, quando os brasileiros, com Luiz Felipe Scolari no comando, venceram em Curitiba por 2 a 0. Desfalque ? O atacante Mauricio Pinilla, autor do gol que deu a vitória ao Chile no jogo contra a Venezuela, não enfrentará o Brasil. Ele cumprirá suspensão por ter recebido o segundo cartão amarelo. A advertência veio porque o jogador comemorou o gol colocando o calção sobre a cabeça, como se fosse um gorro. Por alguns instantes, Pinilla ficou apenas com a malha de proteção que os atletas usam sob o calção.