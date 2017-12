Seleção tem manhã tranqüila de descanso e recuperação Enquanto a maioria dos jogadores da seleção brasileira tiraram a manhã desta quinta-feira (horário local) para descansar no Castelo Lerbach, em Bergisch Gladbach, quatro atletas tiveram trabalho visando a participação na partida contra a França, no sábado, em Frankfurt, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. O meia Kaká e o volante Emerson seguiram o tratamento de fisioterapia com o departamento médico para tratar lesões em seus joelhos. Já os atacantes Ronaldo e Robinho foram até a academia do hotel e realizaram exercícios de fortalecimento muscular sob supervisão do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. A programação da seleção prevê, ainda nesta quinta, um treinamento no SSG 90 Stadion, a partir das 16h45 (11h45 no horário de Brasília). Este será o último treino em Bergisch Gladbach, já que a delegação embarcará à noite para Frankfurt, onde na sexta fará um reconhecimento do gramado do estádio da partida contra os franceses. Caso o Brasil se classifique às semifinais, a equipe seguirá direto para Munique.