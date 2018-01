Seleção tem segurança de 5 mil policiais Um forte esquema de segurança, ainda mais rigoroso do que o adotado na última Copa do Mundo, protege a seleção brasileira em Barranquilla, ao norte da Colômbia. Cinco mil homens da Polícia Especial do país foram destacados para vigiar as vias por onde o ônibus da delegação do Brasil vai passar até deixar a cidade, em vôo fretado, logo após o jogo da noite deste domingo, válido pelas Eliminatórias do Mundial de 2006. Eles exibem fuzis e metralhadoras ostensivamente e inspecionam qualquer carro suspeito. Nada, no entanto, se compara ao aparato visto no Hotel Puerto del Sol e ao seu redor. Barreiras nas ruas laterais dificultam a entrada de novos hóspedes. Na madrugada de sábado, vários táxis em fila aguardavam autorização dos policiais para atravessar a área isolada e chegar enfim ao hotel. Os passageiros eram hóspedes do Puerto del Sol - convidados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), jornalistas e torcedores que pagaram um pacote a uma agência de turismo para acompanhar a seleção. ?Só pode passar daqui se tiver a credencial do hotel?, explicou o chefe dos policiais numa das barreiras. Mas isso não era possível para quem acabava de desembarcar na Colômbia, uma vez que o documento só estava sendo distribuído dentro do próprio hotel. ?Neste caso não podemos fazer nada. Se não tem a credencial, não entra?, prosseguiu o policial, cercado àquela altura por dezenas de curiosos, entre os quais vendedores ambulantes, crianças e adolescentes colombianos com camisas da seleção brasileira, quase todos moradores do bairro Simon Bolívar, onde se localiza o Puerto do Sol. Houve, é claro, um princípio de tumulto, solucionado 40 minutos depois, quando um alto funcionário do hotel liberou a entrada dos hóspedes de uma forma bastante estranha: ele curvava-se ao lado de cada táxi e dava um sinal de ?ok? para os policiais após observar a fisionomia dos passageiros. Os jogadores da seleção, tratados como chefes de Estado, não passaram por nenhum constrangimento. Eles ocupam o sexto andar do hotel e estão ?cercados? por 100 policiais, que se revezam dentro do prédio para impedir um distúrbio ou uma ação, pouco provável, da guerrilha colombiana, em pé de guerra com o governo do presidente Alvaro Uribe. Os excessos na vigilância interna refletem o clima de tensão vivido no país. Os policiais, armados com pistolas, estão em todos os elevadores, banheiros do térreo, corredores, no restaurante e nas escadas entre os pavimentos. Algumas vezes, seguem os hóspedes sem nenhuma discrição para conferir se vão entrar mesmo no quarto identificado na credencial. Aliás, uma recomendação das recepcionistas do hotel deixa perplexo quem acaba de chegar e sugere o grau de paranóia em Barranquilla em torno da presença da seleção do Brasil. ?Não saia daqui com a credencial, você pode ser roubado.? Mas como seria possível depois transpor as barreiras policiais sem a dita-cuja?