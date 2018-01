"Seleção tem universo de 44 jogadores" As novidades na lista de convocados do técnico Carlos Alberto Parreira para o amistoso contra a Jamaica, dia 12 de outubro, fazem parte da filosofia do treinador. De acordo com ele, mais jogadores que ainda não foram convocados devem constar das próximas listas. "A seleção não é um grupo só de 22 jogadores e eu trabalho com um universo de 44 jogadores, que sempre estão sendo observados para na hora de uma necessidade serem chamados", garantiu. "É o caso do Denílson, que voltou a jogar bem depois de uma contusão e está na lista".