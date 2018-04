Seleção teme pressão da torcida paulista contra o Uruguai

O último jogo do Brasil nesta temporada, nesta quarta-feira à noite, contra o Uruguai, no Morumbi, bem que poderia ser uma festa de despedida. O estádio estará cheio (os 68.500 ingressos foram vendidos), os torcedores receberão bandeirinhas plásticas para ajudá-los no desejado apoio à equipe e os organizadores preparam uma balada para os convidados vips, com direito a comes, bebes e muita música - os torcedores normais terão direito a show pirotécnico e a participar da 'ola'. No entanto, a seleção de Dunga jogará sob imensa pressão esta sua quarta partida pelas Eliminatórias sul-americanas à Copa de 2010. Veja também: Fiscalização fecha estacionamentos na região do Morumbi Transportes e segurança são intensificados para jogo do Brasil Classificação Calendário / Resultados Os motivos que podem transformar o Morumbi em um caldeirão são muitos e variados. O temor maior é que a exigente, e no momento descontente, torcida paulista vaie a seleção. A possibilidade de o torcedor gritar os nomes do não convocado Rogério Ceni e do hoje reserva Luís Fabiano causa calafrios. No treino de terça foi assim. Pode ter coisa pior, no entanto. Um tropeço poderá fazer a seleção, atual terceira colocada na competição, despencar bastante na tabela. Como o próximo jogo pelas Eliminatórias só será em junho de 2008 - contra o Paraguai, em Assunção, um drama para um time que desaprendeu a vencer fora de casa -, um insucesso nesta quarta colocará Dunga e alguns jogadores em longo inferno astral. Técnico e jogadores sabem que um bom futebol é a maneira exata de conquistar a torcida. Mas como não sabem se isso será possível na partida, esperam (mas não prometem) pelo menos vencer. E pedem apoio, paciência e compreensão das arquibancadas. Dunga apelou para a inteligência e o conhecimento dos paulistas. "O torcedor sabe o quanto é difícil jogar uma Eliminatória" Brasil Julio Cesar; Maicon, Alex, Juan e Gilberto; Gilberto Silva, Mineiro, Ronaldinho Gaúcho e Kaká; Robinho e Vágner Love Técnico: Dunga Uruguai Carini, Pereira, Godín, Lugano e Fucile; Arévalo Ríos, Gargano, González e Cristian Rodríguez, Abreu e Suárez Técnico: Oscar Tabarez Árbitro: Hector Baldassi (ARG) Estádio: Morumbi Horário: 21h45 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Globo e SporTV , disse o técnico, que manteve o time dos três primeiros jogos, com exceção de Lúcio, que suspenso dá lugar a Alex. O zagueiro Juan apela por apoio. "Espero que a torcida apóie todo o time, porque a gente vai precisar dela. É um diferencial", classifica. "Pedimos que eles [os torcedores] estejam do nosso lado, porque o jogo vai ser difícil", acrescenta Kaká, lembrando que há cinco jogos (desde 1999) o Brasil não vence o Uruguai no tempo normal. O comportamento da torcida carioca nos 5 a 0 sobre o Equador também é usado por todos na seleção como referência. Todos esquecem, porém, que o primeiro gols contra os equatorianos no Maracanã saiu logo em seguida à primeira vaia. Do contrário... "É, se gol não sair nos primeiros 15 minutos, vai ficar complicado", acredita Robinho. Armas contra a pressão Vágner Love e Júlio César, que talvez sejam os jogadores mais visados na noite desta quarta, encontram maneira distintas de conviver com a pressão. O atacante usa o bom humor. "Não sinto pressão pelo fato de o torcedor poder gritar o nome de Luís Fabiano. No Rio, gritaram o do Obina e eu acabei fazendo um gol". Já o goleiro Julio Cesar, com semblante tranqüilo, relaxou no final da manhã de terça jogando golfe no hotel em que a seleção está concentrada.