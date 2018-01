Seleção tenta evitar eliminação A seleção brasileira, principalmente seu treinador, Luiz Felipe Scolari, luta neste domingo para evitar uma tragédia, a eliminação precoce. Depois da estréia desastrosa na Copa América, quando perdeu por 1 a 0 para o México (a quarta derrota consecutiva), só restou uma opção contra o Peru, às 18 horas, no Estádio Pascual Guerrero: vencer. Visivilmente abalado, Felipão resolveu mudar tudo e escalar um novo time, que "estreará" na competição. O Brasil está na lanterna do Grupo B, sem ponto. O México é o líder, com 3. Uma má campanha na Colômbia abalará o ambiente para a partida contra o Paraguai, em agosto, pelas eliminatórias e desgastará a imagem do treinador. Felipão identificou o que, em sua opinião, é o maior problema do time: a ansiedade e a falta de confiança. E acredita que seus jogadores vão iniciar uma reviravolta contra o Peru. "Eles (jogadores) estão inseguros. Estes rapazes passam por dificuldades, mas vão dar o primeiro passo", garantiu. "Mas é preciso acabar com essa história de que o empate é sempre um mal resultado. Decepcionado com a fraca atuação de seus jogadores na estréia, ele decidiu ser radical e recomeçar do zero. Vai tirar do time o lateral Roger, e possivelmente Alessandro, o volante Fábio Rochemback, o meia Juninho Paulista e os atacantes Jardel e Geovanni. Entrarão Júnior, Eduardo Costa, Juninho Pernambucano, Denílson, Guilherme e provavelmente Belletti. "Vamos fazer uma ou outra mudança, não só pensando na Copa América, mas também no Paraguai (próximo adversário nas eliminatórias)", comentou. Nos últimos treinos, Felipão passou a cobrar mais e exigiu organização em campo. Os jogadores, que fizeram uma longa reunião no sábado, não encontram explicação para a série de fracassos, mas também mostram irritação com a situação. "Não adianta nada nós passarmos a semana toda falando como temos de jogar e quando chegar a hora da partida tomarmos um gol aos 3 minutos", esbravejou Juninho Paulista. "Só raça não resolve, é preciso tocar melhor a bola e aparecer para o jogo." para Marcos, a culpa pela má fase é dos próprios jogadores. Segundo ele, ninguém está seguindo o que Scolari pede. O goleiro, porém, acredita que está fazendo tudo o que pode e que chegou ao seu limite. "Não posso ir ao ataque e fazer gol." Uma pessoa que faz parte da delegação da seleção brasileira revelou que o clima não é dos melhores e piorou depois da derrota para o México. "É bem claro o ambiente de desânimo entre os jogadores; eles passaram boa parte do tempo, nos últimos dias, trancados no quarto", comentou. Mesmo assim, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o secretário-geral, Marco Antônio Teixeira, não estão com o grupo em Cali. Eles assistiram à partida de quinta-feira, mas retornaram ao Rio na manhã de sexta. A assessoria de Imprensa da entidade não confirmou se os dirigentes estarão presentes no Pascual Guerrero neste domingo.