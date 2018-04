Seleção terá nova camisa para celebrar título da Copa de 1958

A seleção brasileira de futebol vai estrear um novo uniforme na partida contra o Uruguai, no próximo dia 21 (quarta-feira), no Morumbi, dando início aos festejos dos 50 anos da primeira Copa do Mundo conquistada pelo País, em 1958, na Suécia. Veja também: Luís Fabiano é o destaque do 1.º treino com bola do Brasil Ronaldinho fica de fora do treino da seleção desta quarta Para técnico do Milan, Pato é melhor do que Ronaldinho Classificação das Eliminatórias Segundo dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a nova camisa será apresentada nesta quinta-feira, em evento na Granja Comary, local onde acontecem os treinos da seleção para as Eliminatórias Sul-Americanas. A nova camisa terá inspiração no uniforme utilizado em 1958. Contra o Peru, no próximo domingo, em Lima, a seleção ainda utilizará o uniforme tradicional.