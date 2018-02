Seleção testa dupla Ronaldo e Luis Fabiano A seleção brasileira realiza na tarde desta terça-feira, no Mineirão, o último treino coletivo antes da partida contra a Argentina, pela sexta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006. Sem o zagueiro Luisão e o meia Ronaldinho Gaúcho, cortados por contusão, o técnico Carlos Alberto Parreira foi obrigado a mexer na equipe e, pela primeira vez, vai atuar com dois centroavantes: Luis Fabiano e Ronaldo. O atacante Ronaldo diz que não haverá problemas em atuar ao lado de um jogador com características semelhantes às suas. ?Eu já joguei com outros centroavantes. No Inter, por exemplo, joguei com Zamorano. Acho que isso não será problema?, disse. O Brasil está escalado com Dida; Cafu, Juan, Roque Junior e Roberto Carlos; Edmílson, Juninho Pernambucano, Kaká e Zé Roberto; Luis Fabiano e Ronaldo. A Argentina também está definida. O técnico Marcelo Bielsa deverá iniciar a partida com Cavallero; Quiroga, Walter Samuel, Heinze; Zanetti, Mascherano, Aimar, Kily González e Sorín; Delgado e Crespo. Este Brasil x Argentina será uma espécie de tira-teima. Em 90 anos de história, o confronto se mostra rigorosamente igual - com 32 vitórias para cada lado. A Argentina é a atual líder das eliminatórias, com 11 pontos. O Brasil é terceiro, com 9, ao lado da Venezuela. O Paraguai - que enfrenta a Bolívia em La Paz - é o segundo colocado. A partida desta quarta-feira será dirigida pelo árbitro colombiano Oscar Julián Ruiz.