Seleção tira Luís Fabiano do jogo em SC Luís Fabiano desfalca o São Paulo na partida deste domingo, às 18h, contra o Criciúma, em Santa Catarina. A diretoria não conseguiu colocar em prática o esquema para que o atacante pudesse, ao menos, jogar o primeiro tempo do jogo e ainda se apresentar à Seleção Brasileira, às 21h, no aeroporto de Cumbica, para o embarque para Budapeste, local do amistoso de quarta-feira contra a Hungria. Com isso, Jean ganha uma nova oportunidade ao lado de Grafite. Na cabeça do técnico Cuca, o importante é vencer, mesmo apresentando um futebol que não encha os olhos da torcida. Isso ficou ainda mais claro após a vitória heróica sobre o Atlético-PR (1 a 0) com apenas nove jogadores em campo. ?Quero é ganhar, independentemente do time que entra em campo. Claro que belas atuações satisfazem a qualquer um, mas nem sempre serão possíveis. O futebol de hoje está nivelado e a partida contra o Criciúma será tão difícil quanto foi a contra o Atlético?, diz Cuca. Cuca respeita tanto a equipe catarinense que alterou o esquema tático do meio-de-campo do São Paulo. Por perder duas opções com as expulsões de Vélber e Marquinhos, o treinador preferiu optar por jogar com três volantes. Alexandre e Adriano serão os responsáveis por proteger a entrada da área, enquanto Fábio Simplício terá a obrigação do primeiro combate. E para abastecer os atacantes, Cuca optou pelo meia Danilo. Souza ficará no banco de reservas como opção para o segundo tempo. Na lateral-direita, Cicinho foi liberado pelos médicos e começa jogando. Na visão de Rogério Ceni, a equipe tem que ser paciente para buscar a vitória. ?Não adianta tentar o gol de qualquer jeito. O ideal é tocar a bola e saber se defender. Diante do Atlético, atuamos com duas linhas de quatro no segundo tempo e neutralizamos o ataque adversário. Uma prova que o futebol é surpreendente?, afirma o goleiro. Reforços - A diretoria segue correndo atrás de pelo menos dois atletas para o Campeonato Brasileiro. Neste momento, o foco está em jogadores que atuam por clubes da América do Sul. O meia Marco Antônio, que fez parte da equipe vice-campeã da Copa São Paulo de Juniores e foi emprestado ao Náutico para a disputa do Campeonato Pernambucano, deverá ser incorporado ao elenco tricolor nos próximos dias.