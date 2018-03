Seleção traz euforia ao Corinthians Não é à toa que um dos mais famosos chavões do mundo da bola é ?futebol é resultado?. O Corinthians que o diga. Nem duas semanas se passaram desde a eliminação da Copa Libertadores da América, sem dúvida uma das maiores decepções da história corintiana, e o clima no Parque São Jorge já é outro. Em vez de tristeza, euforia. Em vez do River Plate, a seleção brasileira. Qual a razão da metamorfose? Bom, são duas. Em primeiro lugar os dois últimos resultados da equipe no Campeonato Brasileiro: empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, e vitória sobre o Juventude por 3 a 0, sábado, no Pacaembu. Em segundo, a convocação do técnico da seleção brasileira (e ex-Corinthians), Carlos Alberto Parreira, para a disputa da Copa das Confederações, em junho, na França. Hoje serão chamados os atletas que atuam no exterior e, no dia 3, aqueles que defendem clubes no Brasil. Os mais ansiosos são o lateral-esquerdo Kléber, o lateral-direito Rogério, os atacantes Liedson e Gil e o zagueiro Fábio Luciano. Esse último está fora da partida de domingo, contra o Vitória. terá de cumprir suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo. ?Não sei quem vai, mas espero que seja eu e mais um?, disse Kléber.