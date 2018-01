Seleção treina à tarde em Buenos Aires Depois de golear o Paraguai por 4 a 1, em Porto Alegre, no domingo, a seleção brasileira seguiu direto para Buenos Aires, onde enfrentará a Argentina na quarta-feira, também pelas Eliminatórias da Copa. E o técnico Carlos Alberto Parreira parece não querer perder tempo: programou treino já para a tarde desta segunda-feira. A delegação brasileira chegou ainda na noite de domingo a Buenos Aires. Na programação, os jogadores fazem trabalho de relaxamento muscular no próprio hotel durante a manhã. E à tarde, a partir das 16 horas, acontece o treino no estádio do Boca Juniors, La Bombonera. Na terça-feira, também à tarde, Parreira comanda mais um treino, dessa vez no estádio do River Plate, o Monumental de Nuñez, mesmo local do jogo de quarta. O treinador brasileiro deve fazer duas mudanças na equipe. O lateral-direito Cafu cumpriu suspensão e volta na vaga de Belletti. E o zagueiro Lúcio, que foi expulso contra o Paraguai, deve dar lugar a Juan. O confronto desta quarta-feira, às 21h45, em Buenos Aires, vale a liderança das Eliminatórias para a Copa de 2006 - as duas seleções já estão com a vaga praticamente garantida. Os argentinos lideram com 28 pontos, enquanto os brasileiros têm 27. Por isso mesmo, milhares de torcedores argentinos passaram a noite em fila no estádio Monumental de Nuñez para comprar ingresso para o jogo desta quarta-feira.