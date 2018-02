Seleção treina ainda hoje em Belém Assim que acabou o jogo com a Bolívia, que terminou empatado por 1 a 1, no domingo à tarde, a seleção brasileira deixou La Paz em vôo fretado. E seguiu direto para Belém, no Pará, onde enfrentará a Venezuela, na quarta-feira, pela última rodada das Eliminatórias da Copa. Mesmo de madrugada, a seleção brasileira foi recebida com festa em Belém. O vôo chegou às 3h30 desta segunda-feira, mas muitos torcedores esperavam o desembarque da delegação no aeroporto. E também havia um grande grupo de fãs no hotel. Como não há muito tempo a perder, o técnico Carlos Alberto Parreira comanda um treino nesta segunda-feira mesmo, a partir das 17 horas, no Estádio do Mangueirão, em Belém, onde acontecerá o jogo contra a Venezuela. No trabalho desta segunda-feira, Parreira volta a contar com o grupo completo. Dida, Cafu, Juan, Roberto Carlos, Emerson, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo foram dispensados do jogo com a Bolívia, mas se apresentaram domingo em Belém e já treinam normalmente - todos devem estar entre os titulares contra a Venezuela. Apesar de já estar classificada para a Copa de 2006, a seleção promete uma grande apresentação nesta quarta-feira. Primeiro, porque vai encontrar o Mangueirão lotado - os 43 mil ingressos já foram vendidos. Depois, porque será a despedida das Eliminatórias - até agora, aconteceram 17 rodadas. E por fim, porque ainda dá para ser campeão do torneio - o Brasil está 3 pontos atrás da líder Argentina.