Seleção treina com Marcelo Grohe no gol e Neymar como curinga

Suspenso dos dois primeiros compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Neymar treinou entre os titulares na atividade desta quinta-feira. Mas também treinou entre os reservas. O craque foi curinga e mudava de time conforme se alternava a posse de bola no treino comandado pelo técnico Dunga, nesta quinta-feira, em Nova Jersey.

O Brasil faz dois amistosos nos Estados Unidos, contra a Costa Rica (sábado) e os donos da casa (terça) e Neymar pode participar normalmente de ambos. Mas o técnico Dunga já quer observar a equipe sem o craque, visando as Eliminatórias.

Dunga manteve a formação que utilizou no treino de terça-feira, com Lucas Lima no meio-campo e Hulk no ataque. Na quarta, o treinador havia optado por misturar o time, com o ataque considerado titular treinando no time reserva, contra a zaga principal.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A surpresa do treino desta quinta, antevéspera do confronto diante da Costa Rica, foi a opção por Marcelo Grohe, do Grêmio, no time titular, com o goleiro Jefferson entre os reservas. Dunga havia avisado que pretendia observar melhor os suplentes do botafoguense, titular absoluto do time.

Assim, a equipe escalada nesta quinta teve: Marcelo Grohe, Danilo, Miranda, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho, Lucas Lima, Douglas Costa e Willian; Hulk. Na segunda etapa, Elias e Roberto Firmino entraram nos lugares de Fernandinho e Hulk.