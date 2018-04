Seleção treina com Ronaldinho e Adriano A Seleção Brasileira está realizando neste momento o primeiro coletivo para enfrentar a Bolívia, domingo, no Morumbi, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Carlos Alberto Parreira escalou Ronaldinho no meio-campo e o ataque com Adriano e Ronaldo, deixando Alex no banco. A dúvida do treinador era sobre a presença de Ronaldinho, que se recuperou de contusão e deverá confirmar presença para domingo. Ronaldo fez 1 a 0 para os titulares e o coletivo começou exatamente às 16 horas.