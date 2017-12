Seleção treina com três atacantes Neste momento está sendo realizado, no CT do Atlético Paranaense, o último coletivo da seleção brasileira antes do jogo de quarta-feira contra o Paraguai, pelas eliminatórias do Mundial. O placar está 1 a 1. Élber marcou primeiro para os reservas e Rivaldo empatou para os titulares. Com pouco mais de 15 minutos de treino, os titulares estão atuando com três atacantes: Rivaldo, Edílson e Marcelinho Paraíba. Leonardo está entre os reservas. Na zaga, Scolari começou o treino com Lúcio no lugar de Cris. Ele deve fazer alterações durante o coletivo e só vai anunciar o time no dia do jogo.