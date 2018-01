Seleção treina e espera por Denílson No primeiro dia de atividades para o amistoso contra a Jamaica, a seleção brasileira fez um treino tático comandado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, no gramado do Hotel Champneys Health Resorts, e não pôde contar com dois atacantes: Ronaldo, que trocou os exercícios de bola pela musculação, e Denílson, ainda ausente do grupo. O jogador do Bétis é esperado na noite desta quinta-feira. Kaká foi confirmado no meio-campo, no lugar de Ronaldinho Gaúcho, cortado por contusão. Já o lateral Belletti, com dores, não apresentou problemas e treinou normalmente. Os jogadores voltam a treinar nesta sexta-feira no início da tarde, no mesmo local. No sábado, a equipe treina no Walkers Stadium, onde enfrenta a Jamaica, no domingo, às 11 horas (horário de Brasília).