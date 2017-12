Seleção treina hoje em Guayaquil A seleção brasileira faz nesta terça-feira, às 19 horas (horário de Brasília), seu único treino para o jogo de quarta, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Todos os jogadores convocados pelo técnico Carlos Alberto Parreira já estão em Guayaquil, onde a equipe do Brasil ficará concentrada até algumas horas antes da partida, que será realizada em Quito. A viagem de última hora para Quito é para evitar os efeitos da altitude - a cidade fica a 2.850 metros acima do nível do mar, enquanto Guayaquil está situada no nível do mar. No treino desta terça-feira, no estádio Municipal de Guayaquil, Parreira deve definir o substituto do meia Zé Roberto, cortado por contusão. O favorito para ficar com a vaga é Ricardinho, do Santos. Assim, a seleção deve ter Dida; Cafu, Roque Júnior, Juan e Roberto Carlos; Renato, Juninho Pernambucano, Ricardinho e Kaká; Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. O Brasil, que lidera as Eliminatórias com um ponto de vantagem sobre a Argentina, joga nesta quarta-feira contra o Equador, no estádio Atahualpa, de Quito, a partir das 19 horas (horário de Brasília) - a TV Globo transmite ao vivo. A 11ª rodada das Eliminatórias também terá os seguintes jogos, todos na quarta-feira: Argentina x Venezuela, Peru x Chile, Colômbia x Bolívia e Uruguai x Paraguai.