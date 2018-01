Seleção treina nesta quinta nos EUA A seleção brasileira que fará amistosos com Estados Unidos e México treina pela primeira vez nesta quinta-feira, no campo da Universidade de South California. Na sexta-feira, os brasileiros farão um reconhecimento do Rose Bowl, em Passadena, onde será disputado o amistoso com os Estados Unidos. A partida com o México será no Estádio Jalisco, em Guadalaraja. Liberados pela Roma, Emerson e Cafu se juntam ao grupo nesta quinta. Também foram integrados à equipe o lateral Anderson Lima, do Grêmio, e o meia Robert, do Santos, chamado pela primeira vez. Depois de longa ausência, Roberto Carlos volta à seleção para atuar apenas na partida com o México, assim como Rivaldo. Ambos foram dispensados do primeiro amistoso para disputar o clássico entre Real Madrid e Barcelona, o que causou uma reação de outros clubes. Nesta quarta-feira, a comissão técnica e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tiveram de negociar a liberação de jogadores que atuam no futebol italiano. Os times da Itália reclamam que a CBF tratou de forma diferente os espanhóis. Outro clube que ficou irritado com a atitude da CBF foi o Milan, que também ameaçava impedir a saída de Roque Júnior e processar a entidade. Antes de enfrentar a ira dos estrangeiros, Leão tinha causado contrariedade nos clubes do Rio. A final da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, será no sábado e o Flamengo não contará com Edílson no jogo com o Fluminense.