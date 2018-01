Seleção treina no final da tarde em Manaus Depois da boa estréia nas eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2006, a seleção brasileira chegou na madrugada desta segunda-feira a Manaus, onde enfrenta o Equador, na quarta-feira, no estádio Vivaldão, pela segunda rodada da competição. Cansados da longa viagem, os jogadores devem dormir até o meio-dia e depois seguem para o almoço no mesmo hotel em que estão concentrados. No final da tarde, por volta das 18h30, o técnico Carlos Alberto Parreira comanda um treino leve com os jogadores. Vale lembrar que a capital do Amazonas tem uma hora a menos em relação ao horário de Brasília. A novidade na equipe será a volta do meia Ronaldinho Gaúcho.