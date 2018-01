Seleção treina no Stade de France A Seleção Brasileira realizou nesta segunda-feira seu primeiro treino coletivo no Stade de France e o técnico Carlos Alberto Parreira praticamente manteve o mesmo time que venceu a Nigéria na última quarta-feira por 3 a 0. O único desfalque ficou por conta do atacante Luis Fabiano. O são-paulino - que sente dores no músculo adutor da coxa direita - faz tratamento intensivo desde o sábado com o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, e corre o risco de ficar de fora da estréia do Brasil na Copa das Confederações, quinta-feira, contra Camarões. Se Luis Fabiano for vetado pelo departamento médico, Parreira já avisou que Adriano (Parma) será o titular do comando de ataque e vai formar a dupla de frente com Gil. Nas demais posições, o time titular deverá ser o mesmo que iniciou o jogo na Nigéria. Por conta disso, o time que deve começar o jogo deverá ter Dida; Belletti, Lucio, Juan e Kléber; Emerson, Kléberson, Ricardinho e Ronaldinho Gaúcho; Gil e Luis Fabiano (Adriano).