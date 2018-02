Seleção treina para Mundial Sub-20 A seleção brasileira Sub-20 iniciou hoje a preparação visando a disputa do Mundial dos Emirados Árabes Unidos, entre 25 de março e 16 de abril. Os jogadores se apresentaram ao técnico Valinhos, no Aeroporto Santos Dumont, e seguiram para a Granja Comary, em Teresópolis. O elenco treina nos próximos dois dias e viaja para a Malásia na quarta-feira. Nenhum amistoso está programado durante a permanência na região serrana. O lateral-direito Daniel, do Sevilha (Espanha), foi o único dos 20 convocados por Valinhos que não se apresentou. Ele se unirá ao grupo somente no dia 12 de março, 14 dias antes da estréia da seleção no Mundial, respeitando o estatuto do atleta da Fifa. Enquanto a seleção permanecer em Teresópolis, Valinhos vai comandar alguns treinos para dar padrão de jogo e entrosar o elenco. Hoje, estava programado um treino no período da tarde e amanhã os treinamentos serão em tempo integral. Na quarta-feira, a delegação embarca para a Malásia onde disputará um torneio, entre os dias 13 e 16 de março, contra China, Coréia do Sul e Malásia. A tabela da competição ainda não foi definida. No dia 18, o Brasil segue para os Emirados Árabes onde disputará um amistoso, no dia 20, na cidade de Ras Al Khaimah, contra um time local. Somente no dia 22 a delegação embarca para Dubai, onde disputa a primeira fase do Mundial. A seleção está no grupo C, ao lado de Canadá, Austrália e República Tcheca. A estréia brasileira está marcada para o dia 26, contra o Canadá. Três dias depois é a vez da República Tcheca. Por fim, no dia 1º de abril, a seleção encerra sua participação na primeira fase, enfrentando a Austrália. Todos os jogos serão disputados no Estádio Rashed, em Dubai. O Mundial Sub-20 é disputado desde 1977 (Tunísia) e a seleção conquistou os títulos em 1983, no México; em 1985, na extinta União Soviética e em 1993, na Austrália. No início deste ano, o Brasil foi o vice-campeão do Sul-Americano Sub-20, no Uruguai. Os jogadores convocados por Valinhos são: os goleiros Fernando Henrique e Fabiano; os zagueiros André Bahia, Irineu e Alcides; os laterais Jancarlos, Jean, Daniel e Adriano; os meias Diego (Palmeiras), Alceu, Bruno, Cleiton Xavier, Dudu, Wendel e Carlos Alberto e os atacantes Wagner, William, Dagoberto e Daniel Carvalho.