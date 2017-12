Seleção treina sem Ronaldo e Dida A seleção brasileira fez na manhã desta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, o primeiro treino para o jogo contra o Peru, que acontece domingo, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. O técnico Carlos Alberto Parreira ainda não pôde contar com o grupo completo, já que o atacante Ronaldo foi dispensado para resolver problemas particulares e só deve se apresentar à tarde. Outro desfalque no primeiro treino foi o goleiro Dida. Com dores nas costas, ele foi poupado pelos médicos da seleção, mas garantiu que irá treinar normalmente na tarde desta quarta-feira. Parreira, inclusive, deve comandar um coletivo, quando deverá definir o substituto de Ronaldinho Gaúcho: Alex ou Kaká. Para a vaga de Roberto Carlos, que está contundido, assim como Ronaldinho Gaúcho, o substituto já é certo. Será Júnior, lateral-esquerdo do Parma, da Itália.