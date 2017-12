Seleção: treino deixa mais dúvidas No último coletivo da seleção brasileira antes da partida contra o Paraguai, quarta-feira, em Porto Alegre, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, titulares e reservas empataram em 3 a 3, esta tarde, no CT do Atlético Paranaense. O treino durou 70 minutos e o técnico Luiz Felipe Scolari aproveitou para fazer várias experiências. Ele começou com três atacantes - Rivaldo, Edílson e Marcelinho Paraíba -, Leonardo no banco e Lúcio no lugar de Cris, na zaga. Depois fez várias alterações, deixando dúvidas sobre qual equipe irá escalar contra os paraguaios. Élber marcou dois gols, um para cada lado. Os outros gols foram de Rivaldo e Belletti (titulares) e Euller e Denílson para os reservas.