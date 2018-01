Seleção uruguaia depende de sindicato A seleção uruguaia de futebol está dependendo de um parecer do sindicato dos jogadores para saber se terá condições de viajar até a Colômbia para disputar a Copa América, que começa na próxima quarta-feira. A Federação Uruguaia deverá fazer a convocação dos atletas no domingo e marcou a viagem para a Colômbia para a segunda-feira. ?De nossa parte estamos prontos. Temos condições de viajar na segunda para Medellin (sede do Grupo C, onde está o Uruguai). O problema é que dependemos de um parecer do sindicato de jogadores?, disse o assessor de imprensa da seleção, Heber González. O sindicato teme pela segurança dos seus associados. A Copa América foi adiada para o ano que vem, justamente por falta de segurança.