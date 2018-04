Seleção uruguaia desembarca nesta terça-feira em São Paulo

A seleção uruguaia desembarca às 16h30 desta terça-feira no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), e contará com um grande esquema de segurança enquanto estiver em São Paulo para o jogo de quarta, contra o Brasil, no Morumbi, pelas Eliminatórias da Copa. Veja também: Crônica do jogo: Peru 1 x 1 Brasil Brasil x Uruguai: venda de mil ingressos nesta terça Dunga diz que foco da seleção é a classificação à Copa Técnico do Uruguai pretende explorar erros do Brasil Juan leva os aplausos após empate do Brasil no Peru Dunga não teme 'bandeiradas' da torcida no Morumbi Classificação Calendário / Resultados Como o jogo de quarta-feira será o primeiro no País após a confirmação do Brasil como sede da Copa de 2014, a preocupação dos organizadores com a segurança dos estrangeiros é enorme. Haverá até um major da Polícia Militar que cuidará exclusivamente dos uruguaios. "Eles terão escolta o tempo todo e um amplo esquema de patrulhamento em torno do hotel em que ficarão hospedados", revelou o Major Alcoforado. Logo no aeroporto, um funcionário da Alfândega terá a missão de não "travar" a chegada dos visitantes. "Não será necessário que cada jogador informe o número de seu passaporte. Um único funcionário fará isso", disse Alcoforado. De Cumbica, os uruguaios vão para o Hotel Hilton, na zona sul de São Paulo. E no começo da noite desta terça-feira, farão o treino reconhecimento do gramado do Estádio do Morumbi, local da partida de quarta. O zagueiro Lugano, que já defendeu o São Paulo e é capitão da seleção uruguaia, será o porta-voz da equipe na estada no Brasil. Enquanto isso, o técnico Oscar Tabárez não poderá contar com o atacante Diego Forlán, que está contundido. O substituto dele ainda não foi escolhido, mas deve ser um volante, para fortalecer a marcação.