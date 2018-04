Seleção uruguaia divulga lista de convocados com Forlán e Lodeiro

SÃO PAULO - O Uruguai anunciou nesta sexta-feira a lista de jogadores convocados para dois jogos e para a Copa das Confederações, que será realizada no Brasil entre os dias 15 e 30 de junho. No total, 28 jogadores foram chamados pelo técnico Oscar Tabarez, que precisará cortar cinco nomes para a disputa da competição.

Na lista de 28 convocados há dois jogadores que atuam no futebol brasileiro: Diego Forlán, atacante do Internacional e eleito o melhor jogador da última Copa, e Nicholas Lodeiro, meia do Botafogo. Os dois deverão constar na lista final de jogadores que disputarão a Copa das Confederações.

A seleção uruguaia está no Grupo B, ao lado de Espanha, Nigéria e Taiti. O time estreia na competição dia 16 de junho, em Recife, contra seleção espanhola.

Antes do torneio o Uruguai terá outros dois compromissos: um amistoso com a França, dia 5, e um duelo contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa de 2014, no dia 11.

CONVOCADOS

Goleiros:

Fernando Muslera (Galatasaray)

Martin Silva (Olímpia)

Rodrigo Muñoz (Libertad)

Juan Castillo (Danúbio)

Zagueiros:

Andres Scotti (Nacional)

Carlos Valdez (Penharol)

Diego Lugano (Málaga)

Diego Godin (Atlético de Madri)

Sebastian Coates (Liverpool)

Laterais:

Martin Cáceres (Juventus)

Mathias Aguirregaray (Penharol)

Maximiliano Pereira (Benfica)

Álvaro Pereira (Internazionale)

Meias:

Alejandro Silva (Olímpia)

Alvaro Gonzalez, (Lazio)

Egidio Arévalo Rios (Palermo)

Diego Perez (Bologna - Itália)

Walter Gargano (Internazionale)

Sebastian Eguren (Libertad)

Cristian Rodriguez (Atlético de Madri)

Gaston Ramirez (Southampton)

Nicholas Lodeiro (Botafogo)

Gonzalo Castro (Real Sociedad)

Atacantes:

Luis Suarez (Liverpool)

Edinson Cavani(Napoli)

Abel Hernandez (Palermo)

Diego Forlán (Internacional)

Christian Stuani (Espanyol)