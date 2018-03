Seleção vai às compras em Tóquio Muitos jogadores da seleção aproveitaram o único dia de folga no Japão para visitar neste domingo lojas de Akibahara, o centro do comércio de eletro-eletrônicos de Tóquio, uma área enorme, com avenidas largas e becos com centenas de estabelecimentos e uma vasta quantidade de produtos de alta tecnologia. O artilheiro Washington, da Ponte Preta, o melhor do time no amistoso contra o Verdy Tokyo, destoou mais uma vez e comprou algumas bonecas com trajes japoneses. "É uma lembrança para a namorada", disse. A maioria considerou o preço dos produtos muito alto e não levou nada de volta ao hotel. Os jogadores da seleção não despertaram a atração de curiosos e se empolgaram com a variedade de modelos de celular - em algumas lojas havia mais de uma centena desses aparelhos. "Está tudo muito caro", reclamou o meia Vagner. Alguns auxiliares do técnico Emerson Leão acompanhavam o grupo e um deles fez um comentário discreto, mas audível: "jogador de futebol não compra nada porque tem tudo em casa". Por cerca de duas horas, Dida, Washington e seus colegas percorreram um grande shopping em Akibahara e compararam os preços dos produtos do Japão com os que costumam encontrar na cidade onde jogam. Eles detinham-se também nos stands de novos computadores, de alta definição, e pediam infomações sobre mouse, disquete, etc. O difícil era se fazer entender. O final do passeio quase terminou numa das casas mais conhecidas de fast food do planeta. Com a língua nos beiços, eles apenas observaram o cardápio de sanduíches exposto na vitrine da loja.