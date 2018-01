Seleção vai divulgar o ?Fome Zero? A seleção brasileira de futebol vai tentar imprimir um caráter político à partida desta quarta-feira contra a China, na cidade de Guangzhou, na reestréia de Carlos Alberto Parreira no comando técnico do time. Os jogadores vão entrar no estádio olímpico de Guangzhou vestindo camisetas do programa ?Fome Zero?, instituído pelo governo federal. Além das camisetas, os atletas estenderão um faixa no gramado com o slogan da campanha. A partida Brasil e China começa às 9h45 (horário de Brasília) e deverá contar com um público de aproximdamente 80 mil pessoas. Retrospecto - A história do confronto entre Brasil e China é recente. Começou apenas no ano passado, quando os dois times se enfrentaram na primeira fase da Copa do Mundo. Naquela oportunidade, dia 8 de junho de 2002, o Brasil venceu pelo placar de 4 a 0, gols de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Esta partida foi disputada na Ilha de Jeju (Coréia do Sul).