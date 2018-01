Seleção vai ganhar dois reforços Depois do vexame na estréia, quando perdeu para o México por 1 a 0, a seleção brasileira deverá ter duas novidades para a partida de domingo, contra o Peru, pela segunda rodada do Grupo B da Copa América. O técnico Luiz Felipe Scolari, terá os retornos dos dois laterais considerados titulares. Pelo lado direito, Felipão terá Belleti, que até quarta-feira esteve disputando a final da Copa dos Campeões pelo São Paulo. O jogador, que teve problemas com seu passaporte, deve chegar à Colômbia apenas nesta sexta-feira. Com o fraco desempenho de Alessandro, Belletti deverá assumir a condição de titular. Na lateral esquerda, Felipão terá a volta de Junior, que não atuou nesta quinta contra o México, por estar com problemas estomacais. Roger, o seu susbtituto, também teve uma atuação muito fraca e deve ir para a reserva.