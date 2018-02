Seleção vai jogar em SP em abril A Seleção Brasileira deverá realizar no dia 27 de abril, data prevista no calendário da CBF, um amistoso em São Paulo, informa o site da entidade na internet. As negociações para o jogo estão sendo feitas pela diretoria da entidade e o adversário será uma Seleção da América do Sul, ainda a ser definida. Como não se trata data estabelecida pela Fifa, os clubes europeus não serão obrigados a liberar seus jogadores, e por conta disso, a Seleção deverá ser formada muito provavelmente por atletas que atuam no Brasil.