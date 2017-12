Seleção vai receber imagem de Nossa Senhora Aparecida Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida vai ser entregue no dia 2 de junho aos jogadores da Seleção Brasileira na Suíça. A santa, doada pelo Santuário Nacional de Aparecida, o maior centro de peregrinação do país, foi abençoada nesta terça-feira em uma cerimônia na basílica. Um grupo de músicos brasileiros do projeto ?Música e Cultura no Brasil?, que faz uma turnê pela Europa, ficou encarregado de entregar a santa ao time. ?Esperamos entregar nas mãos do Parreira e do Zagalo, mas gostaríamos que todo time estivesse reunido nesta hora, que será especial?, contou o empresário do grupo, Teco Zaltsman. ?Vamos fazer um show bem perto do local onde a seleção está hospedada, então tive esta idéia?, completou Zaltsman. No mundial passado, o jogador Ronaldo esteve em Aparecida para agradecer a conquista do pentacampeonato. O padre Mauro José Matiazzi, reitor do Santuário Nacional, foi quem abençoou a santa. ?Além da bênção, que vai para todas as equipes, queremos que o Brasil jogue com muita garra, para conquistar este campeonato?, afirmou o sacerdote, também torcedor. Por coincidência, a imagem - feita em resina e de 30 centímetros - doada pelo Santuário saiu com o número de série 513, - decimais considerados de sorte por Zagallo, assistente técnico da seleção. ?É um número que vai levar muita sorte, afinal, o Brasil também estréia no dia 13?, diziam os músicos durante a bênção. O grupo de músicos é formado por sambistas da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira e da Escola de Samba de Guaratinguetá, Bonecos Cobiçados.