Seleção vence Santos com gol de Robinho A seleção brasileira Sub-23 ganhou do Santos por 3 a 1, nesta terça-feira à noite, em amistoso disputado na Vila Belmiro. Defendendo o Brasil, o atacante santista Robinho fez um dos gols sobre o seu time. Os outros foram marcados pelo zagueiro Pereira, contra, após jogada do lateral-esquerdo Maxwell, e pelo atacante Marcel - Jaílson descontou para os donos da casa. A seleção Sub-23, que já havia derrotado o Corinthians no último sábado, volta a se reunir agora apenas para a disputa do Pré-Olímpico, em janeiro, no Chile. No Santos, o destaque foi a presença do zagueiro Narciso no time titular. Recuperado de uma leucemia, o jogador volta ao futebol depois de ficar cerca de 4 anos afastado. O primeiro gol saiu aos 24 minutos. O lateral Maxwell avançou bem pela esquerda e cruzou. Pereira tentou tirar e marcou contra. No segundo tempo, como era um amistoso, as duas equipes voltaram bastante alteradas. E o Brasil foi logo marcando. Com menos de um minuto, Robinho aproveitou rebote do goleiro Júlio Sérgio, após chute de Marcel, e fez seu gol. Na comemoração, o atacante atravessou o campo e foi comemorar com Pedro Santilli, que dirigiu o time do Santos no lugar do técnico Emerson Leão. Os torcedores o aplaudiram. Jaílson descontou para o Santos aos 39 minutos, mas Marcel definiu a vitória da seleção olímpica logo depois, fazendo 3 a 1. Depois de testar bastante os jogadores nestes dois amistosos, o técnico Ricardo Gomes convocará o grupo do Pré-Olímpico entre 15 e 20 de dezembro. A seleção se apresenta para treinar no dia 26. Depois da folga para o Réveillon, a delegação embarca em 2 de janeiro para o Chile. A estréia no Pré-Olímpico será dia 7, contra a Venezuela, na cidade chilena de Concepción. Na primeira fase, o Brasil ainda enfrentará Paraguai, Uruguai e Chile.