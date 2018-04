Seleção venezuelana convoca Otero para partidas das Eliminatórias da Copa

Com a presença do meia Otero, do Atlético Mineiro, a seleção venezuelana convocou nesta sexta-feira 30 jogadores para as partidas contra a Colômbia, em casa, no dia 31 de agosto, e a Argentina, fora, em 5 de setembro. Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Otero vai embarcar à Venezuela logo após a partida contra a Ponte Preta, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, ele vai desfalcar o Atlético Mineiro no duelo da próxima quarta-feira, contra o Internacional, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga.

Em relação aos dois últimos jogos das Eliminatórias, contra Peru e Chile, em março, e aos amistosos contra Estados Unidos e Equador, em junho, o técnico Rafael Dudamel convocou seis novidades: o goleiro Carlos Olses, os defensores Edwin Peraza e José Hernández, os meio-campistas Sergio Córdova e Samuel Sosa e o atacante Ronaldo Chacón.

Com apenas seis pontos e na última posição das Eliminatórias, a Venezuela não tem chances de ir ao Mundial da Rússia. A situação levou o meia Alejandro Guerra, do Palmeiras, a se aposentar da seleção no início de agosto para dar oportunidades a novos atletas.

Confira a lista de jogadores convocados na Venezuela:

Goleiros: Wuilker Fariñez (Caracas), José Contreras (Deportivo Táchira) e Carlos Olses (Deportivo La Guaira).

Defensores: Alexander González (Huesca/Espanha), Víctor García (Vitória de Guimarães/Portugal), Pablo Camacho (Deportivo Táchira), José Manuel Velázquez (Veracruz/México), Jhon Chancellor (Delfín/Euqador), Mikel Villanueva (Cádiz/Espanha), Edwin Peraza (Deportivo La Guaira), Rolf Feltscher (Getafe/Espanha), Rubert Quijada (Al-Gharafa/Catar) e José Hernández (Caracas).

Meio-campistas: Tomás Rincón (Torino), Yangel Herrera (New York City), Arquímedes Figuera (Universitario de Deportes/Peru), Junior Moreno (Zulia), Francisco Flores (Mineros de Guayana), Jhon Murillo (Kasimpasa/Turquia), Jefferson Savarino (Real Salt Lake/EUA), Sergio Córdova (Augsburg/Alemanha), Rómulo Otero (Atlético Mineiro), Darwin Machís (Granada/Espanha), Yeferson Soteldo (Huachipato/Chile) e Samuel Sosa (Deportivo Táchira).

Atacantes: Salomón Rondón (West Bromwich/Inglaterra), Josef Martínez (Atlanta United/EUA), Christian Santos (Alavés/Espanha), Edder Farías (Once Caldas/Colômbia) e Ronaldo Chacón (Caracas).