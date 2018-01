Seleção viaja escalada por Parreira Depois de três dias na Granja Comary, em Teresópolis, a Seleção Brasileira embarca na tarde desta sexta-feira para Barranquilla, onde no domingo, às 18 horas (de Brasília), enfrenta a Colômbia na rodada que abre as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O técnico Carlos Alberto Parreira tentou adiar ao máximo a definição da equipe que deve iniciar a partida, mas parece já não haver mais dúvidas. Nesta sexta-feira, no último coletivo antes da estréia, ele iniciou a preparação com Emerson e Alex no meio-de-campo pela terceira vez consecutiva, numa clara indicação de que o quebra-cabeças está montado. Os dois vão substituir Kléberson (cortado por contusão) e Ronaldinho Gaúcho (suspenso). Assim, o volante Renato e os meias Kaká e Diego - que brigavam por vaga no time titular - ficam mesmo como opção no banco de reservas. O treino da manhã teve 55 minutos de duração e os titulares venceram por 3 a 0, gols de Emerson e Rivaldo (2). Aos 40 minutos, Parreira promoveu três alterações. Colocou Renato no lugar de Emerson; Luis Fabiano substituiu Rivaldo e Kaká entrou no lugar de Alex. O meia do Cruzeiro, aliás, foi um dos destaques do treino. Armou as jogadas que resultaram em dois gols e ainda fez um gol olímpico, que não foi validado porque aconteceu depois de uma jogada de repetição. Apesar das alterações, a equipe que vai iniciar a partida deve ser a seguinte: Dida; Cafu, Lúcio, Roque Júnior e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Emerson, Zé Roberto e Alex; Rivaldo e Ronaldo. A delegação brasileira embarca às 15 horas no Rio de Janeiro. A viagem até Barranquilla deve durar cerca de 7 horas.