Seleção vive clima de indefinição O clima na seleção brasileira é de indefinição após o técnico Carlos Alberto Parreira adiantar que fará várias mudanças para a partida de quarta-feira, contra o Japão, que vale vaga na semifinal da Copa das Confederações. Parreira já pensava em usar o jogo contra o Japão para fazer testes na equipe, mas ele torcia para que a partida fosse apenas um "amistoso de luxo". Mas com a derrota para o México no domingo, o Brasil ficou em situação complicada e agora precisa pelo menos de um empate para ir à semifinal. O técnico cogita fazer uma série de mudanças na equipe, entre elas, tirar três das principais estrelas da equipe: Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Robinho. A primeira alteração é a entrada do goleiro Marcos no lugar de Dida. Na defesa devem entrar o zagueiro Luisão (na vaga de Roque Jr) e o lateral-esquerdo Léo, este no lugar de Gilberto. No meio-campo, Emerson daria lugar a Gilberto Silva. Daí para a frente há várias especulações. O atacante Ricardo Oliveira, que pouco brilhou na seleção até aqui, poderia ocupar o lugar de Robinho, cuja atuação contra o México foi decepcionante. Adriano deve ser mantido. No meio-campo, Ronaldinho e Kaká podem dar lugar a Júlio Baptista e Edu. No treino da seleção nesta segunda-feira no BayArena, em Leverkusen, os jogadores adotaram um discurso parecido para falar sobre as mudanças. "Quem está fora tem tanta qualidade quanto os outros. Entrar não significa maior pressão, mas pensamos de forma positiva, que é uma boa chance, mesmo sabendo do que está em jogo para o Brasil", disse Marcos. Para Júlio Baptista, "a seleção pode contar com todos os jogadores convocados porque se estão aqui é porque mostraram sua categoria". Júlio, que no Sevilha joga como atacante, está disposto a se adaptar à posição que Parreira quiser. "Ele sabe que na Espanha jogo mais adiantado e na seleção tenho jogado mais atrás, mas não tem problema. Quando há tantos jogadores bons é lógico que para fazer um conjunto é preciso se adaptar a outras posições", afirmou. Ricardo Oliveira disse que consegue se entender bem com Adriano e Robinho. "São dois jogadores com grande qualidade. Tive a oportunidade de jogar com os dois e não tive problema. Tem que haver colaboração e movimentação para aproveitarmos as chances que perdemos nas partidas anteriores", disse.