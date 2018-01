Selecionáveis do São Caetano no banco O técnico Mário Sérgio vai poder contar pela primeira vez no Campeonato Paulista, com seus principais reforços. Os volantes Ramalho e Mineiro, além do atacante Marcinho estão à disposição do treinador e devem ficar, pelo menos , no banco de reservas no jogo contra o Corinthians, neste domingo, em São Paulo. Outro que fará sua estréia na competição, é o atacante Robert, que junto com Marcinho, estava defendendo a seleção brasileira Sub-23 num torneio amistoso no Qatar, razão pela qual não participaram da pré-temporada do time. O técnico não garante a escalação dos quatro jogadores, mas deverá utilizá-los durante a partida. Até agora no Paulistão, o São Caetano mantém 100% de aproveitamento, sendo o segundo colocado no Grupo 3, com um jogo e um ponto a menos que o líder Corinthians. Em dois jogos, foram duas vitórias: 3 a 0 sobre a Portuguesa e 2 a 0 sobre o Botafogo. No meio da semana, o time se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, ao golear o Sampaio Corrêa por 4 a 1. O São Caetano pega agora o Botafogo-RJ, que passou pelo Cene-MS.