Seleções asiáticas começam disputa por vaga na Copa 2018

A Copa de 2018 começa oficialmente na madrugada desta quinta-feira para a Ásia. As doze piores seleções do continente, de acordo com o ranking da Fifa, participam de uma fase eliminatória no formato mata-mata. Os jogos de volta serão realizados no dia 17 de março. O confronto mais equilibrado envolve Índia e Nepal. “Será uma eliminatória difícil para todos. A Índia não esteve bem nos últimos anos e Nepal vem crescendo. Não existe um favorito”, afirmou o técnico Stephen Constantine, da Índia.

Os confrontos são o início de um longo caminho até a Copa da Rússia. Os seis vencedores do mata-mata vão se juntar às outras 34 seleções da região para a próxima fase. As 40 equipes serão divididas em oito grupos nos quais as equipes se enfrentam a partir do dia 11 de julho. Os primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores segundos lugares garantem vaga na Copa da Ásia e 2019 e na última rodada das eliminatórias do continente para o Mundial da Rússia. Das 16 finalistas serão classificadas quatro seleções (vaga diretas) e mais uma para a repescagem.

Os jogos da primeira fase das eliminatórias asiáticas são:

Timor Leste x Mongólia

Camboja x Macau

Taiwan x Brunei

Sri Lanka x Butão

Índia x Nepal

Iêmen x Paquistão