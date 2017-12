Seleções de futebol da Olimpíada serão conhecidas em 2008

Os doze participantes do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Pequim serão conhecidos em abril de 2008, com a definição das três vagas da África, duas da América do Norte e Central e uma da Oceania, segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI). Com o fim do Campeonato Europeu sub-21 no dia 23 na Holanda, já são sete as seleções participantes de Pequim. Destaque para China (anfitriã), Brasil e Argentina, primeiro e segundo, respectivamente, no Campeonato Sul-Americano Sub-20. As representantes européias serão Holanda (campeã do sub-21), Sérvia (vice-campeã), Bélgica (terceira), e Itália, que terminou em quinto lugar, mas se classificou porque a Inglaterra, que foi a quarta colocada, não disputa os Jogos Olímpicos, onde a participação cabe à Grã-Bretanha. As três equipes asiáticas serão conhecidas após a fase de classificação, que será disputada entre 22 de agosto e 21 de novembro deste ano. As 32 partidas do torneio olímpico de futebol serão disputadas de 7 a 23 de agosto de 2008 em seis sedes: nos estádios Nacional e dos trabalhadores de Pequim, Qinhuangdao, Xangai, Shenyang e Tianjin.