Seleções definem data para chegar à Alemanha As seleções do Togo e da Angola serão as primeiras a chegar à Alemanha para disputar a Copa do Mundo de 2006, enquanto que a Ucrânia será a última a se instalar em território alemão. A informação foi divulgada pelo Comitê Organizador do Mundial. Togo chegará em 15 de maio. Já a Angola no dia 20. O Brasil só vai pisar na Alemanha no dia 4 de junho, data que também chegarão as seleções de Portugal, Trinidad & Tobago e Costa Rica. Só a seleção do Paraguai ainda não comunicou quando irá para a Alemanha. Confira abaixo a lista completa com as datas e o local de chegada das seleções para a disputa do Mundial: Alemanha - anfitriã Togo - 15 de maio (Hannover) Angola - 20 de maio (Frankfurt) Japão - 26 de maio (Frankfurt) Arábia Saudita - 27 de maio (Frankfurt) Gana - 27 de maio (Nuremberg) Equador - 29 de maio (Frankfurt) Polônia - 31 de maio (Hannover) Argentina - 31 de maio (Nuremberg) Croácia - 1 de junho (Hannover) Estados Unidos - 2 de junho (Hamburgo) México - 2 de junho (Frankfurt) Suécia - 3 de junho (Bremen) Trinidad & Tobago - 4 de junho (Bremen) Brasil - 4 de junho (Frankfurt) Portugal - 4 de junho - (Münster-Osnabrück) Cosa Rica - 4 de junho (não definido) Austrália - 5 de junho (Stuttgart) Tunísia - 5 de junho (Frankfurt) Costa do Marfim - 5 de junho (Colonia-Bonn) Inglaterra - 5 de junho (Baden) Irã - 6 de junho (Frierichshafen) Coréia do Sul - 6 de junho (Colonia-Bonn) Holanda - 6 de junho (Lahr) Sérvia & Montenegro - 6 de junho (Dusseldorf) República Checa - 7 de junho (Siegerland) Itália - 7 de junho (Dusseldorf) Suíça - 8 de junho (Frankfurt) França - 8 de junho (Hannover) Espanha - 8 de junho (Dortmund) Ucrânia - 9 de junho (Berlim) Paraguai - não definido